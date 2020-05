Il garantista a metà tra Beccaria e Mastro Titta

Senti il vanto di chi rivendica con malcelato compiacimento di aver fatto morire in carcere due mafiosissimi, decrepiti e malatissimi, come Totò Riina e Bernardo Provenzano. Altro che buonismo. Ti torna quindi l’eco di una frase: “Se mio padre è colpevole, merita pena doppia”, e avverti come la sgradevole impressione che a farti toc toc sulla spalla sia stato un garantista a metà strada tra Beccaria e Mastro Titta.