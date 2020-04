La mafia di tutto

Se ha ragione Saviano. Cioè: arrivano i soldi dall’Europa e se li mangia la mafia che è già pronta; non arrivano i soldi dall’Europa si pappa tutto la mafia che è già pronta; ci ammaliamo e ci cura la mafia, che ha già allungato le grinfie sulla Sanità; restiamo sani e finiremo per vendere casa alla mafia, che ha tra le mani il mercato dell’edilizia; vogliamo drogarci e ci pensa la mafia, perché è proprio il mestiere suo, ma uguale per la spesa (la mafia dell’ortofrutta, la mafia dei mattatoi), per le vacanze (la mafia delle seconde case), e pure per lo snack (la mafia delle merendine). Cioè. O con quei tipi ci si accorda in fretta, se ha ragione Saviano, o la prossima trattativa nemmeno con tua sorella.