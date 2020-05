Un altro lockdown, please

Ma tu guarda. Un giorno uno, il giorno dopo un altro, in nemmeno quarantott’ore due colpi da maestro. Ci avrà pure impiegato una vita, Gherardo Colombo, e sarà pure arrivato alle sue conclusioni dopo quarant’anni di carriera da magistrato che ti spediva in gattabuia, ma tanto di cappello a una persona che ha il coraggio di ammettere come la pena qual è concepita, che se la sconti in Italia poi non ne parliamo, sia contraria ai più elementari principi di umanità, nonché alla Costituzione. Talmente contraria, ha concluso Colombo, poi talmente irriformabile, che il carcere andrebbe abolito di per sé. Beh, mica male. Ma ancora non hai finito di leggere l’intervista al dottor Colombo, che ti capita sotto gli occhi un intervento di Roberto Saviano. Il quale, contro la demagogia plebea di questi giorni, difende il diritto a un trattamento umano e non vendicativo perfino del più incallito dei mafiosi. Che scusate se è poco. E tu stupisci, rasserenato. E ti interroghi se con altri tre lockdown, facciamo quattro, non potrebbe diventare quasi umano perfino il dottor Davigo.