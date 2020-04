I veri economisti sono i virologi e viceversa

Ieri “Antivirus”, la rubrica sul Fatto quotidiano della dottoressa Maria Rita Gismondo, stimatissima direttrice di Microbiologia clinica e Virologia dell’ospedale “Sacco” di Milano, ha suggerito ulteriori misure sulla lotta alla bestia. E cioè. Che sarebbe auspicabile un modello europeo per la ripresa economica, a tutela di tutti i paesi. Che se la scelta cadesse su un rientro al lavoro per fasce di popolazione a minor rischio, alcuni settori merceologici sarebbero favoriti rispetto ad altri. Che far rientrare prima le donne potrebbe tradursi in svantaggio per le industrie a prevalenza maschile, sconvolgendo l’import-export, laddove l’economia non è in grado di sopportare simili stress. Molto bene. E a questo punto, riconfermato dalla professoressa Gismondo il saggio criterio di esprimersi per competenze, aspettiamo che Francesco Giavazzi e Alberto Alesina abbiano la bontà di suggerirci come accidenti si inghiottono ‘ste benedette supposte.