Siete molto carini, eh, però quel poco distraete. Con questa storia di come dovremmo passare la giornata, e leggi Anton Cechov in cirillico, però da destra verso sinistra, e afferra la forchetta con gli alluci, e fai girare le caraffe coi gomiti, e vedrai come ti passa il tempo a camminare sui muri, beh, è il terzo pipistrello che mi vola via e addio cenetta.