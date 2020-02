28 anni dopo

Dal momento che sì, che no, che chiudiamo le scuole, che non chiudiamole, chiudiamo gli stadi, lasciamoli aperti, i cinema sì, i cinema no, le balere no, le balere sì, la tivù a colori sì, o meglio di no, dal momento, si diceva, che il dibattito cosiddetto sulla quarantena appassiona al punto che qualcuno titola: “Italia? No grazie!”, ci punge allo stesso punto vaghezza di avvisare le adorabili teste di legno incaricate di titolare sui giornali, oltreché i connazionali tutti, affascinati sempre dalle novità della discussione, che questo nostro trojan di paese è in quarantena minimo dal 1992.