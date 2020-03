Per il togavirus non esistono vaccini

Pare che ancora girino degli strani tipi, che ancora girino in questi tempi grami, intendo, i quali: Burioni? Sarà pure bravo, ma manco dipinto, dal momento che piace pure a Matteo Renzi. I quali: Bertolaso? Bravo, però manco morto, poiché a suo tempo il centrodestra lo macchiò. Lasciando perdere quei dieci milioni regalati alla sa(ta)nità. E mica sono pochi, mentre l’intero mondo s’interroga angosciato sul futuro, quelli che allegramente si rivoltolano nelle pozzanghere del passato. Sarebbe un buon motivo, non appena verrà trovato, come tutti speriamo, il vaccino capace di liberarci dall’esserino primordiale che sta paralizzando il pianeta, per ricordarci come, molto prima del coronavirus, si cadde qui vittime di un chiamiamolo togavirus. Originario anche quello del milanese, via Montenero di Bisacccia, altro che immunità di gregge. Esistono ancora, passati trent’anni, milioni di pecore che starnazzano.