Israele, ventre a terra

Ieri, e siamo a tre, elezioni legislative per 6,5 milioni di israeliani. A 5.600 elettori, che già si trovavano in quarantena a causa del corona virus, sono stati approntati 16 seggi dove poter votare in totale isolamento. E tutto andato bene. A elezioni ormai concluse, risulta ovviamente scontato che entrambi i contendenti, tanto Bibi Netanyahu, quanto Benny Gantz, combatteranno ventre a terra il coronavirus. Dopodiché, sia che vinca l’uno, sia che vinca l’altro, e per quanta delusione possa provocare questo negli odiatori di Netanyahu, Israele continuerà ventre a terra contro il corano-virus.