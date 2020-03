Non c'è niente di più pericoloso del stellamilelladavigovirus

Semisbarrati in casa come eravamo prima, e come saremmo probabilmente comunque, noi soggetti ad alto rischio osserviamo comunque alcune precauzioni in più. Questo va detto perché questo è innegabile. Così come innegabili sembrano già le gravi conseguenze del morbo che ci appesta, dagli alberghi vuoti alle borse giù. Ma restiamo a nostro modo ottimisti. Continuiamo a pensare, cioè, che molte pastasciutte dovrà ancora mangiare, questa schifezza di coronavirus, prima di infettare l’Italia come l’ha infettata lo stellamilelladavigovirus.