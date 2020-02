Il cantico dei Benigni

Dal Cantico dei Cantici:

“Come sono belli i tuoi piedi

nei tuoi calzari, o figlia

di principe!

I contorni delle tue anche sono

come monili, opera di mano d’artefice.

Il tuo ombelico è una tazza rotonda,

dove non manca mai vino profumato.

Il tuo grembo è un mucchio di grano,

circondato di gigli.

Le tue mammelle sembrano due gemelli di gazzella.

Il tuo collo è come torre d’avorio,

la faccia del Benigni si è smussata

cash,

nelle trecentomila rotondità del culo”.