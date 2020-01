Libia o Sanremo?

Ingiurie, contumelie, indici puntati sulle presunte incompetenze diplomatiche e organizzative del nostro governo laddove l’organizzazione della Farnesina ha funzionato egregiamente e tutto è bene, infine, quel che finisce bene. Il generale Haftar, seguito a ruota dal presidente al Serraj, ha firmato giusto ieri per l’Ariston di Sanremo e nelle stesse ore, in Libia, Rita Pavone e Rula Jebreal smettevano di spararsi. Oh! E anche questa stronzata l’abbiamo scritta.