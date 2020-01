Zingaretti ad Hammamet

Avrebbero abbastanza rotto. I socialisti, dico. Hanno un’idea? La caccino fuori. Vogliono piangere? Lo facciano. Ma frignare a vuoto è un po' troppo. È venuto ad Hammamet Zingaretti? Non è venuto ad Hammamet Zingaretti? C’è venuto ad Hammamet Zingaretti, certo che c’è venuto. Non si mette in vista ma c’è eccome, sta là in fondo sulla spiaggia, proprio l’ultimo a destra, tutto solo, è quello col berrettino, le tessere nuove e il cartellone davanti: ”Castelli di sabbia vendesi”.