Non riesco a capire la questione di Suleimani

Capisco che Trump è Trump e con una madonna infilzata come Nancy Pelosi ci succhieremo quel bullaccio per altri vent’anni. Ma se uno ti afferra prima un braccio, poi il collo, poi ti agguanta alla gola e comincia a stringere con una mano, poi a stringere con due, e non ti molla, e manco è un’anziana signora fedele, se mai un energumeno tra i più infedeli, e tu lo avvisi, e lo riavvisi, ma quello continua a stringere, e allora gli ammolli un lerfone dei tuoi (e dei suoi), o sei il Papa o sei stronzo?