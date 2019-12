Noi, eroi abbagliati da Gian Carlo Caselli

Uno sogna Ercole, le sue fatiche, l’Idra di Lerna, il leone di Nemea; poi Mandela, i 27 anni nelle carceri sudafricane; sogna Ulisse e Giasone, vent’anni di pericoli e mille paure per trovare il vello d’oro; sogna le sofferenze eroiche sopportate da Prometeo pur di regalarci il fuoco; e Cesare Battisti, con la fatica estrema per la sua Trento italiana, o papà Cervi e la sua forza dopo sette figli uccisi. Simili eroi uno sogna, e non può che sentirsi piccino. Fintanto che non guarda con più attenzione se stesso. E l’eroismo messo in campo per sopportare da più di quarant’anni l’abbagliante coiffure di Gian Carlo Caselli.