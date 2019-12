Il referendum, tre anni dopo

“Oggi si è scritta una bellissima pagina di partecipazione democratica. L’Italia ha dimostrato ancora una volta di essere un grande paese. Nel campo del No c’è stato un pezzo irrinunciabile del centrosinistra e noi l’abbiamo rappresentato dentro il Pd. Il risultato dimostra che eravamo nel giusto”. La dichiarazione venne rilasciata dall’onorevole Roberto Speranza dopo il No al referendum, esattamente tre anni fa, nell’ambito di una riflessione rimarchevole per numerosi motivi. Caso unico, tra l’altro, di paese occidentale in cui un matto con lo scolapasta in testa diventerà ministro della Salute.