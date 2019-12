Gian Carlo Caselli e la prescrizione

Gian Carlo Caselli è un monumento della giustizia italiana. E il monumento la pensa così. Pensa, il monumento, che la prescrizione sia “un istituto che esiste in tutti i paesi democratici”, quindi che sia giusto. Che in Italia però vada abolito. Oh perdinci! Non siamo forse un paese democratico? Certo che lo siamo, ragiona il monumento, soltanto che da noi usufruiscono della prescrizione “più i galantuomini (sic, ndr) dei cittadini comuni”. Ed è giusto questo? No che non è giusto. Per cui? Innalzare i cosiddetti cittadini comuni al livello dei cosiddetti galantuomini? Questo mai. Abbassare i cosiddetti privilegi dei cosiddetti galantuomini al livello delle verificate e quotidiane vergogne praticate dalla giustizia nei confronti dei cosiddetti cittadini comuni? Ecco una buona idea: aboliamo la prescrizione. Poi di questo si continuerà comunque a discutere anche nel nuovo anno. Quanto al vecchio, per saltare di palo in frasca, una domanda invece incombe: e se il più broccolo non fosse stato Toninelli?