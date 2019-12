Caschi di banane

Non ti curare troppo del Mes. Non pensare che tutto ruoti attorno ai soldi. Sii forte della tua debolezza. Sorridi delle cose. C’è sempre un orizzonte più lontano. Affronta i conflitti con una risata, come dice Peter Handke. Guarda con leggerezza nel tuo profondo. Pensa a quella volta che quello scoglio, nel grande mare. Passeggia leggero sul sentiero a strapiombo, goditi il sole, goditi le nuvole, soffermati sulla tua fortuna. Ringrazia la sorte che ti ha dato in dono il cielo. Sii grato per il carattere che ti hanno regalato i tuoi avi. Usalo. Spremilo serenamente. Resta un Chiquito dieci e lode. Non dimenticare mai che magistrati e giornalisti sono corporazioni così di merda che, di banane alla Cattelan, un casco come l’appiccichi?