Serra e Griveaux in lizza per la Coppa

Primo finalista, un incallito difensore dei deboli. Si chiama Michele Serra e definisce pubblicamente l’abolizione della prescrizione “materia da legulei che fa ridere i polli”. Notare che Serra, come sublime opinionista, batterebbe Zingaretti come sublime segretario. Secondo finalista, un incalllito persecutore di deboli. Si chiama Benjamin Griveaux, voleva spararsi una sega privatamente, però online. Notare che Griveaux, in quanto candidato sindaco, aveva già battuto Macron come semplice liceale a caccia della supplente bona. Due uomini di valore. Serra e Griveaux. A Roma l’uno, l’altro a Paris. Leur préscrition. Ou notre gnocque. La politique de là. La communication de qua. La morale, surtout. Les deux unis, sur la morale. Et moi. Et toi. E nos valeur. E la nostra Europe. E la tiènne. Mais mieux la miènne. Mieux la miènne que la tiènne. Et en paliò? C’era la “Coupe dei segaioles”.