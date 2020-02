Grillismo di ritorno

Luigi Di Maio: “Manifestiamo contro la restaurazione, scendiamo in piazza, vogliono cancellare le nostre leggi”. Vito Crimi: “Manifestiamo tutti insieme per abolire gli odiosi privilegi”. Paola Taverna: “Riprendiamo il Beppe Grillo che ci lesse le Parole Guerriere, noi siamo ancora in guerra, rimettiamo gli elmetti”. La restaurazione, gli odiosi privilegi, la piazza, gli elmetti, a morte i vitalizi della casta, decapitiamo i nobilastri della prescrizione. E andiamo, perdio. Subito parta un messaggero, si avvisi il cittadino Zingaretti: son tornati i fanculotti.