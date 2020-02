Di "pazienti zero" e rottamatori

Benissimo azzerare le polemiche, intendiamoci, e fronteggiare uniti l’emergenza e sotterrare l’ascia di guerra e comportarsi civilmente, per quanto tra Truce e vecchio Feltri occorra ammettere che è dura. Ma vi pare possibile che il Corriere della Sera di un Massimo Franco, con la bellezza di 354 giornalisti a disposizione, tutti coi fiocchi, non sia ancora riuscito a raccontarci che l’introvabile “paziente zero” all’origine dei guai si nasconda in quello stesso tipetto di Rignano che la fissa di rottamarci, guarda un po', ce l’aveva da quel dì?