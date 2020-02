Salvini, una cosa alla volta

Non sta mai quieto. Il senatore semplice Salvini, che segue il suo carattere sempre entusiasta, sempre irruento, mette troppa carne al fuoco, mescola spesso un cosa con l’altra e finisce per generare una gran confusione. Dovrebbe capire che è utile occuparsi di una cosa alla volta. In questi giorni ci stiamo tutti occupando, e perfino troppo, di quegli stronzetti di virus. Degli sciacalli, dopo.