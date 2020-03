Ci hanno provato l’estremismo islamista, poi in forma minore Grillo, Santoro, Salvini, le Jene, Davigo, Giletti e altri; o in forma maggiore, Trump, Putin, Xi Jinping, Orban, Erdogan e gli ayatollah, Hezbollah compresa. Ci prova adesso il coronavirus. Seguiremo come soldatini le regole sanitarie. Sursum corda però: niente e nessuno avrà la forza di storcere il nostro modo di vivacchiare.