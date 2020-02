La ricostruzione del ponte di Genova procede spedita

La ricostruzione del ponte di Genova procede dunque a tutta birra. Sembra un miracolo. In soli 8 mesi, 10 campate già issate, 550 metri di ponte completato sui 1.067 complessivi. Sveltezza burocratica, organizzazione al millimetro, eccellenze tecniche, turni di giorno e di notte, assoluta dedizione delle maestranze, armonia tra le forze politiche e si pensi che sono stati tirati su 18 piloni di 40 metri, per un altezza di 1.500 metri tra parti esposte e sotterranee, due volte cioè il grattacielo più alto del mondo. Che hai voglia lo spazio, di spazio ce n’è da vendere. Eppure niente. Quindi un ritardo c’è, piccolo, ma c’è. La federazione genovese del Pd, infatti, coordinata sempre col gruppo Espresso, ancora non ha deciso in quale pilone ficcare Renzi.