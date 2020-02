Italianizzare il trojan

Ah, la caratura, la rilevanza, perfino la sicurezza di sé della cultura italiana. Prendi i francesi, per fare un paragone. Usano la cosa di un altro, pensata altrove, prodotta altrove, e la chiamano en français: non esiste il computer, per loro, esiste “l’ordinateur”. Bon. Stanno diffondendo da noi, proprio in questi giorni, l’utilizzo a tappeto di un aggeggio che, se venisse mai introdotto in Francia, i transalpini, vocabolario alla mano, chiamerebbero senza colpo ferire: pute, putain, salope, oppure connasse, ma anche courtisane. In Italia no, non ci passa nemmeno per la testa di tradurlo, per dire, in travaglian: trojan l’hanno chiamato e trojan resta.