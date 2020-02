Cari governatori leghisti del nord

I governatori leghisti del nord che volevano fare entrare a scuola i bambini italiani non vaccinati e che sostengono adesso che gli alunni cinesi non devono entrare a scuola per via del loro virus che non ha ancora il vaccino e che razzisti non li puoi definire perché la questione è più complessa e che su questo siamo tutti d’accordo ma che almeno vaffanculo loro e sua sorella.