Kirk Douglas a me mi sta simpatico da morire

Tema: “È morto Kirk Douglas, una delle ultime leggende di Hollywood”. Svolgimento: “Kirk Douglas, una delle ultime leggende di Hollywood, a me, mi sta simpatico da morire. Quando era proprio lui, che era soltanto Kirk, sempre davvero dalla parte di Israele. E quando invece faceva per noi: vuoi travestito dallo Spartacus che rompeva le catene dei Licinio Crasso menando come un fabbro, che finì poi come finì; vuoi nella parte dell’avvocato Dax di Orizzonti di gloria, allorché difendeva tre soldatini innocenti sputtanati dal solito Sbaraglio, eccola lì, l’ultima grande leggenda di Hollywood. La quale lungo 103 anni, che riposi in pace, devastanti cagotti procurò negli antenati del dottor Davigo”.