Il tonno è tornato nella scatoletta

Piaccia o meno, il cambio al vertice di quello che rimane, formalmente, il maggior partito italiano, concede quantomeno il privilegio di assistere a un passaggio storico. Per cui non sembra esagerato che il maggior giornale italiano, il quale è poi lo stesso di due tra i massimi studiosi del grillismo, il professor Della Loggia e il dottor Battista, che il maggior giornale italiano, si diceva dunque, abbia dedicato all’avvenimento uno sproposito di pagine. E’ stato giusto. Perché non solo si sta aprendo, per i cinque stelle, una fase completamente nuova, ma straordinario, anzi, favoloso proprio, è il modo in cui la nuova fase sta cominciando: con un tonnetto a tranci, bollito e poi sott’olio, risigillato dal Parlamento nella sua scatoletta.