L'agent press del giornale di Vito Crimi

Emilia-Romagna o non Emilia-Romagna, qualcosa di significativo resterà comunque. Un Di Pietro intanto non si scorda. Un Davigo neanche. Figurarsi un maestro come Bonafede. Potrà poi finire Grillo, potrà finire Di Maio, potrà finire perfino Casaleggio, resta il fatto che un liberale vecchia scuola, un uomo intelligente, testa pulita e senza dubbio preparata come quella di Antonio Padellaro, potrà sempre raccontare ai nipoti: ho fatto l’agent press per il giornale di Vito Crimi, nuovo capo carismatico dei Cinque stelle, ma volendo, ma cercando il puntiglio a tutti i costi, soltanto nuovo caporale ad interim: “D’altra parte, anch’io vice agent press”.