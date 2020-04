Restiamo disumani

Non vogliono vaccinare i bambini, non sopportano i terroni, non vogliono tra i piedi i neri, vogliono la gente in galera senza processo, vorrebbero la pena di morte, ma l’ergastolo come minimo, e lo affibbierebbero al primo che attraversa fuori dalle strisce, non sopportano la maledetta prescrizione, vogliono mungere l’Europa e nel contempo uscirne, vogliono veder pubblicati sui giornali i pettegolezzi contro chiunque, butterebbero via ogni volta la chiave di ogni cella e a fine serata, siccome hanno un cuore così, si ripetono l’uno con l’altro che usciranno dalla pandemia ancora più umani.