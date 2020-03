Il beneficio delle quarantene

Stavo pensando alla vergogna con cui è stata affrontata e con cui si sta concludendo la vicenda delle carceri. E alle quarantene. Le quarantene sono concepite apposta per salvaguardare la buona condizione di tutti. Ma esistono pur sempre le eccezioni. Ci sarebbe, per esempio, una quarantena a proposito della quale mai metterei mai la mano sul fuoco che sarebbe in grado di procurare un beneficio alla salute mentale del soggetto interessato, laddove alla salute di tutti gli altri senza dubbio sì. E sarebbe quella del dottor Davigo.