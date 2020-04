Quest'anno il 25 aprile si poteva fare la quadratura del cerchio

Riguarda solo, o almeno si spera, una minoranza di antifascistissimi a 24 carati. Ma tu pensa la sfiga di dover saltare un corteo del 25 aprile nel quale ai fischi per gli ebrei della Brigata Ebraica, diventati nazisti col passare degli anni, potevano magari congiungersi i fischi per quei tedescacci i quali, diciamoci la verità, col nazismo non avevano mai davvero chiuso. Che si poteva fare, mannaggia, la quadratura del cerchio.