L'entusiasmo di Rep. per le "Mani Pulite"

Ma sì, dai, che si sopporta tutto. Si sopporta l’entusiasmo di Repubblica al solo sentir rinominare il Pio Albergo Trivulzio con le mani da pulire. Si sopporta il nostro Gad, già sceso nel cuore del torneo con l’armatura bella lucida. Si sopporta Gherardo Colombo, anche se il semplice rischio di sembrare Sylvester Stallone in: “L’ultima carica di Rocky 24”, dovrebbe renderlo cauto come un gatto. Non fate sapere la cosa a Antonio Pietro, però. Che quello, zac, si catapulta a Milano e si fa comprare la Mercedes dai vecchietti.