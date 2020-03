Veltroni e altri luoghi comuni

Niente più sarà come prima del virus, questa è una guerra, dopo le macerie verrà la ricostruzione, l’alba segue sempre la notte, l’inverno cederà il passo alla primavera, l’incendio, certo, ma poi l’erba rinasce, non è tutto oro quel che luccica, morto un Papa se ne fa un altro, chi non risica non rosica, aiutati che Dio t’aiuta, piove sul bagnato, ognuno ha la sua croce, non tutto il male vien per nuocere, ogni lasciata è persa, a mali estremi estremi rimedi, una volta per uno non fa male a nessuno e insomma lucido, straordinario, convincente, strategico, profetico intervento di Walter Veltroni sul Corriere di ieri. Ecco. Basta però: un bel gioco dura poco.