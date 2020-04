Capisco anch’io che in questo momento i migliori sono terribilmente impegnati. Ma voi dite che proprio non si può trovare uno scienziato talmente bravo che a quelli così autonomi, così vergini, così spavaldi, così liberi, ma diciamo meglio, così liberali da rivendicare perfino il diritto a infettarsi, non si trova, si diceva, uno scienziato tanto bravo da soddisfargli il sacrosanto diritto liberale con provette ad personam?