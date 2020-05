Il vaccino per il Covid è Travaglio

“Epidemia di scarcerazioni”, ha titolato ieri il Fatto. Come soltanto un giornale mascalzone. Può darsi allora che il vaccino contro il Covid-19 manco venga inventato. Che non si trovi antidoto. Può darsi che questa pandemia debba durare anni. Che si debba tutti resistere oltre l’immaginabile perché incapaci di sconfiggere la bestiaccia. E che arriveremo stremati alla Fase ventitre. Tutto può darsi. Ma verrà un giorno, verrà per forza, che il coronavirus si troverà per caso a quasi un metro da Travaglio. Quel giorno, non volendo aver nulla a che fare con un tipo del genere, ritornerà di corsa dal vecchio pipistrello.