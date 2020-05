Il regime autoritario e la pasta scotta

Mi hanno tolto un pezzetto di libertà ieri, un altro pezzetto ho avuto la sensazione fisica che me lo stessero sottraendo nelle ultime ore. Ho seguito, ovviamente, com’era stata calpestata la Costituzione la prima volta. Ho dovuto di nuovo controllare la stangata contro i miei diritti sferrata oggi. E insomma, per farla corta: così duro ha colpito il potere, che a me è toccato di vigilare intensamente concentrandomi solo sui soprusi illiberali. Sarà stato meno grave che subire il confino, forse, ma a causa del regime autoritario mi si è scotta la pasta.