Tecnica, compattezza, spirito di gruppo, integrazione degli stranieri immigrati, organizzazione, carattere, geometrie, fisicità, sacrificio, determinazione, cocciutaggine, talora non eccelsa fantasia, ma capacità anche nel calcio di andare al sodo. Com’è come non è, la Bundesliga apre sul serio. Noi li surclassiamo nelle finte.