Mascherine e rapine

Ma certo che sì, sì alla collaborazione europea, sì agli aiuti ai paesi più deboli, sì alla condivisione dei problemi esaltati dalla pandemia, sì a una riforma profonda dello spirito con cui le singole nazioni hanno vissuto l’istituzione europea e sì a una disponibilità maggiore di alcuni (non tutti) solidi paesi del nord Europa verso altri meno solidi del sud Europa. Tutto bene e tutto giusto. Ecco. E meglio ancora sarebbe se alcuni (non tutti) paesi del sud Europa si adeguassero all’idea che le benedette mascherine non servono a tirar fuori le pistoline per effettuare la rapinona.