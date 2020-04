Il tricolore imbrattato

Ma queste mascherine tricolori che vedo in giro, e in tv indossate da fior di parlamentari con le migliori intenzioni, siamo sicuri che rendano un gran servizio alla patria? Leggo sul codice penale (articolo 292) che è considerato vilipendio alla bandiera il rivolgersi a essa con espressioni ingiuriose oppure il distruggerla, disperderla, deteriorarla, renderla inservibile o imbrattarla. Ciò vale, leggo ancora, non solo per la bandiera ufficiale dello stato ma anche per ogni altro drappo che rechi i colori nazionali. E ricordo distintamente che Umberto Bossi fu condannato per vilipendio alla bandiera avendo, nel 1997, dichiarato che col tricolore si puliva il deretano: utilizzo ignobile e pecoreccio, che riduce la bandiera al servizio di infime funzioni del corpo e la imbratta. Sarà tanto meglio sputacchiarci dentro?