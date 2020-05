Spiegare ai populisti che il loro è il Giletti-pensiero

L’Europa esiste solo per affossare l’Italia, e il peggio dell’Europa è la Germania, e cento miliardi di euro non sono niente, e FCA è una branca di Cosa Nostra, e l’Olanda un paradiso fiscale, e prestito e garanzia sono sinonimi, e stampare la lira per diventare nababbi. Balle. Ecco. Ma perché insistere? Perché entrare nel merito? Per quale motivo ricorrere ogni volta a mille parole per spiegare a populisti e ultrasinistri che ciò che con tanta sicurezza essi ripetono è dopo tutto il Giletti-pensiero? A che pro cercare di convincerli che forse gioverebbe loro leggere qualcosa per provare a capire quel poco e insomma, alla fin fine, perché intignare a ragionarci, quasi che dal nostro magnifico vocabolario fosse stata espunta l’espressione: e bravi coglioni?