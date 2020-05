Bollettino alternativo

Ultime dal bollettino. Continua la discesa. Trentasei nuovi contagiati, tra cui nove milioni in Lombardia. Sovreccitazione in Calabria. Esplode la questione settentrionale. Giustino Fortunato chiede: perché cazzo guardate me? Un erede di Tomasi di Lampedusa verga in smart working il Bresciopardo: risolto il premio Strega. Nasce la Lega sud. Riempite le ampolle con l'acqua dello Stretto. Saviano da Fazio: vi avevo avvisato. Da Reggio parte lo slogan: Milan cu i ciap in man. Lerner lascia il Fatto di corsa e lancia in tv Milazzo Italia.