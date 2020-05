“Eh no – scrive Liana Milella nel blog che tiene su Repubblica- adesso basta. Stop alle bugie, agli insulti, alle interpretazioni del tutto false delle conversazioni tra me e Luca Palamara. Pubblicate il 4 maggio sulla Verità. Ripubblicate il 23 e ancora il 24 su Libero. Chiosate sul Riformista del 22. Con commenti del tipo: 'I più importanti giornalisti parlavano con Palamara e partecipavano alle operazioni politiche in corso per determinare i nuovi equilibri nella magistratura' (Riformista). 'Compari di merende'. 'Intrecciano relazioni tese a incidere sulla corretta informazione'. 'È bene che il pubblico sappia con chi ha a che fare'. 'Cronisti vassalli' (Libero). Eh no – spiega allora la collega Milella – faccio questo mestiere da quarant’anni”. Minchia! Pure da quarant’anni?