Rudimenti di Costituzione per principianti

La Costituzione italiana è una legge molto importante posta in cantiere con la nascita della Repubblica, finita ormai da oltre un anno la seconda guerra mondiale, esattamente 74 anni fa: il 2 giugno del 1946. E’ la Costituzione, forse, la più bella del mondo, poi c’è chi dice che non la sia, ma un gran pezzo di Costituzione resta comunque. Essa informa di sé tutte le altre leggi italiane, c’è la Corte Costituzionale piazzata, non a caso, vicino al Quirinale, i membri della Corte hanno infatti l’autista, eccetera, eccetera. E ok, dice uno, ma perché scrivi stronzate del genere? Ecco, per senso civico. Non solo è grillino, l’onorevole Roberto Fico, è anche il presidente della Camera dei Deputati. E non so, il segretario Zingaretti, se ancora gli ha spiegato perché ieri era festa.