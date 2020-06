Il turismo sulle spalle della mia nipotina

L’avrei pure ripresa la nipotina più piccola che, davanti ad alcuni bagnanti, per la verità non molti, si è ficcata il ditino nel naso in maniera un po’ troppo disinvolta. Non l’ho fatto. Metti che, le notizie girano, ne arrivasse voce al professor Luca Ricolfi, preclaro oltreché, giustamente, consultatissimo analista di dati. E caricare l’intera crisi del turismo mondiale sulla naricina della piccolina mia l’ho temuto come del tutto razionale, questo è ovvio, però rischioso.