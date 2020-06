Il signor De Luca e il giovane Salvini

“Mi domando dov’era il signor De Luca, quello che voleva usare il bazooka (contro i milanesi, ndr). Siccome hanno rotto le scatole a me, per la distanza e la mascherina, qui c’erano molte migliaia di persone. Sono contento per loro ed è un bel segno per Napoli, ma non possono condannare me. Io lascerei più libertà”. Dove non risulta davvero troppo arduo capire il sentimento fuggito dal cuore, cioè, dal fegato, cioè, dallo stomaco, anzi, dall’ossobuco di Salvini dopo quello che è successo in piazza a Napoli. Certo che se diceva: “Forza Vesuvio”, faceva prima e sembrava pure più giovane.