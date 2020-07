Sansa rischia di rompere il belín ai genovesi

Riassumendo a spanne. Genova, dico il Comune, ha poco più di 550mila abitanti. Ne ha persi 300 mila negli ultimi quarant’anni, vale a dire la popolazione di Firenze, quasi. Ogni nucleo familiare è costituito da 1 virgola 99 membri. Da piangere. Vecchi e anziani debordano, l’occupazione decresce, nasce un pargolo ogni 42 anni e vanno tutti a vederlo come si andava tempo addietro allo zoo. Tra un po’ si voterà per la Regione. E’ insistente la voce secondo cui il Pd voglia candidare il grillino Sansa. Liberissimo. I maschi di Genova sono circa 250 mila circa. Delle femmine non mi permetto di parlare. Il distacco del Pd dal territorio, come dovunque, è abbastanza visibile anche qui. Poco radicamento, scarsa informazione. I dirigenti della sinistra devono essersi convinti, chissà perché, che ogni genovese maschio disponga oggi di due belini. Controllino meglio, sempre un belino solo. Occhio, allora, perché c’è il caso che quel Sansa glie lo rompa.