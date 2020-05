Winston Churchill Zingaretti

C’è lo statista di un tipo e lo statista di un altro. Così Nicola Zingaretti, per esempio, durante la conferenza stampa all’ospedale Spallanzani di Roma: ” Ai ragazzi dico: spero che la mascherina diventi un nuovo accessorio di moda dell’estate, come un foulard, un braccialetto. Resistete, ragazzi, forza!”. Così l’abusato Churchill molto prima, cioè dopo Dunkerque, alla Camera dei Comuni: “Combatteremo in Francia, sui mari e gli oceani, combatteremo sulle spiagge, nei campi, sulle strade e sulle colline…”. Combatteremo, Nicola, combatteremo. Noi si apprezza il made in Italy, Nicola caro, figurarsi l’Italia da bere, ma non è esattamente: ci truccheremo sui mari e sulle spiagge, il rossetto tra i campi, spalmeremo tutto il fard tra le colline.