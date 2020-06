Rep. vicino al territorio

La riunione di redazione di Repubblica di giovedì 18 giugno si è tenuta in un luogo di eccezione: le Scuderie del Quirinale a Roma. Il direttore Maurizio Molinari, i vicedirettori Dario Cresto-Dina, Carlo Bonini e Angelo Rinaldi, i caporedattori centrali Stefania Aloia, Andrea Iannuzzi e Laura Pertici hanno impostato il giornale con i responsabili e i rappresentanti di tutte le redazioni. E’ il primo appuntamento di una nuova iniziativa, che vedrà la riunione di redazione tenersi in luoghi diversi allo scopo di avvicinare il giornale al territorio e ai lettori. Venerdì 19 giugno, il territorio sempre quello era. L’impatto della nuova iniziativa, te lo dico e non te lo dico.