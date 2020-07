E se approfittassimo del Recovery fund per riformare la giustizia?

Il lungimirante non fa assistenzialismo, non butta i soldi a pioggia, non salva Alitalia tanto per salvarla. Il lungimirante investe nelle nuove tecnologie, nelle infrastrutture, nelle tasse, nella burocrazia, nella salute e nella scuola. Il lungimirante, il quale conosce le frustrazioni dell’impotenza politica, spende secondo Merkel, poi conta i soldi che sono avanzati, prende atto che il malloppo rimasto è tuttora congruo (dicasi congruo), e si compra allora i tre prossimi Consigli superiori della magistratura, più quattro Associazioni nazionali, per arrivare a una riforma della giustizia applaudita finalmente sia dai maiali che dai frugali.