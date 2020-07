Giuseppi e i compromessi

“Sugli aiuti Ue decisione entro luglio, niente compromessi al ribasso”, ha ripetuto anche ieri Giuseppi. Niente compromessi. Entro luglio. Speriamo. Intanto potrai chiederti: prenderà ancora tempo per superare nuovi ostacoli frapposti dall’Europa? Prenderà altro tempo per affrontare ulteriori noie arrivate dall’Italia? Prenderà più tempo per meglio stupire quando verrà il risultato? Lo prenderà perché ancora non può fare esattamente ciò che vorrebbe? Per via del benedetto Mes? E potrai chiederti, se no: ma sarà mica scemo?